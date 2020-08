"Rockin' In The Free World" Unerlaubte Nutzung seiner Songs: Neil Young verklagt Donald Trump

In der Vergangenheit hatten sich bereits mehrere Musikerinnen und Musiker darüber beschwert, dass Donald Trump bei seinen Auftritten ohne Erlaubnis ihre Songs benutzte, darunter Adele (32), Pharrell Williams (47) und Aerosmith. Die Rolling Stones beklagten sich über das Abspielen ihres Klassikers "You Can't Always Get What You Want". Erst im Juni drohten auch sie Trump deswegen mit einer Klage.