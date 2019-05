Sie reisen um die Welt, leben die meiste Zeit in Monaco, doch der Name bringt so manche Schwierigkeit mit sich. Vor allem die beiden Töchter sollen nach Angaben der TV-Millionäre auf der englischsprachigen Schule deshalb Probleme haben. Denn eigentlich heißen die Geissens "Geiß" mit Nachnamen - also mit "scharfem S". So steht es zumindest auf den offiziellen Ausweisdokumenten.