Was macht man mit seinem alten Auto? Robert Geiss hat da einen außergewöhnlichen Vorschlag, den er auch in die Tat umsetzt: Er will seinem Audi Q7 ein angemessenes Denkmal setzen und ihn in seinem Garten in St. Tropez begraben. Aus der demolierten Familienkutsche soll eine Skulptur entstehen. Also wird der Boden ausgehoben und die Front des Wagens in der Erde versenkt. "Jeder, der jetzt hier zum Strand fährt und an der 'Villa Geissini' vorbei fährt, sieht meine Kunst hier vorne", so Robert stolz. Carmen findet die Idee fragwürdig, macht aber trotzdem mit.