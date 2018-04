Lewandowski-Wechsel: FC Bayern erteilt Absage

Der der FC Bayern in Person von Karl-Heinz Rummenigge zuletzt jeglichen Spekulationen um einen Abgang seines Top-Torjägers (wettbewerbsübergreifend 39 Tore in 43 Partien) eine Absage erteilte, scheint dabei allerdings eine untergeordnete Rolle zu spielen: "Natürlich möchte er, dass Robert bleibt. Aber ich habe das so oft während meiner Zeit als Präsident gehört. Bei Cristiano Ronaldo betonten Manchester United und Sir Alex Ferguson stets, dass es keine Chance gäbe. Auch bei David Beckham war es so", plauderte er aus dem Nähkästchen. Dennoch: "Am Ende wird immer der Spieler über seine Zukunft entscheiden. Wenn Robert weg will, hat Bayern eigentlich keine Chance. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, jemanden auf Biegen und Brechen zu halten."