Seit Wochen wurde spekuliert und zahlreiche Gerüchte gesät, jetzt ist die Katze aus dem Sack: ProSieben gab am Montag bekannt, welche Stars beim diesjährigen Finale der Casting-Show "Germany's next Topmodel" am kommenden Donnerstag live auf der Bühne des Düsseldorfer ISS Dome performen werden: Rita Ora (27) wird ihren aktuellen Song "Girls" als Hommage an alle Powerfrauen zum Besten geben, der Kanadier Shawn Mendes (19) singt seinen Hit "In My Blood".