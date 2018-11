Die "Victoria's Secret"-Fashionshow wird dieses Jahr zu einem kleinen Coachella-Festival! Das Holiday Special findet 2018 in New York mit einer ganzen Reihe musikalischer Acts statt. Angekündigt sind Shawn Mendes (20, "In My Blood"), The Chainsmokers ("Something Just Like This"), Rita Ora (27, "Girls"), Halsey (24), Bebe Rexha (29), Kelsea Ballerini (25) und The Struts.