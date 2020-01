In der Realität beträgt die Überlebenswahrscheinlichkeit in einer Lawine laut Statistik in den ersten 15 Minuten 90 Prozent, nach 30 Minuten nur noch 40, danach sinkt sie dramatisch. Knapp 200 Skitourengeher starben in den vergangenen fünf Wintern im Alpenraum durch Lawinen. "Zu einer Häufung von Unfällen kommt es immer dann, wenn drei Faktoren zusammentreffen", weiß Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV). "Schönes Wetter, die Leute haben Zeit und es gibt eine heikle Lage."