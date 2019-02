Risiken, Folgen, Chancen Beruflicher Stress - das können Sie dagegen tun

Sportlichen Ausgleich schaffen

Die Ansätze, mit denen im Alltag ein Plus an Entspannung geschaffen werden soll, variieren von Mal zu Mal. In der Regel wird der Bewegung eine besondere Wirkung zugeschrieben. So kann es sich lohnen, auch im eigenen Alltag sportlich aktiv zu bleiben. Dies bildet einen angenehmen Gegenpol zum Alltag im Büro, der nicht die Chance bereithält, den Blutdruck regelmäßig zu erhöhen. Wichtig dafür ist, dass eine Sportart gewählt werden kann, die auch den eigenen Vorstellungen entspricht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es sich nur um eine weitere Verpflichtung handelt, der im Alltag nachgegangen werden muss. Unter dem Strich lohnt es sich deshalb, auf die Suche nach denen Sportarten zu gehen, die am ehesten den eigenen Vorstellungen entsprechen.