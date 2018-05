Rimini-Präsident spricht von "Geschenk" Kurios: Italienischer Drittligist bietet Karius Vertrag an

Rimini/Liverpool - Liverpool-Torwart Loris Karius musste nach seinen Patzern im Champions-League-Finale gegen Real Madrid eigentlich schon genug Spott ertragen. Sogar Morddrohungen erhielt der 24-Jährige. Nun bekam er auch noch ein zweifelhaftes Angebot aus Italien. Der Drittligist FC Rimini, gerade erst in die italienische Serie C aufgestiegen, bot Karius einen Einjahresvertrag an.