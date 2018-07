Tausende Kroatien-Flaggen schmücken derzeit die bayerische Landeshauptstadt. Dabei leiden die Anhänger schon zum dritten Mal bis zum Schluss: Bereits zwei Mal kam es zum Elfmeterschießen. Nun machte es ihr Team nicht ganz so spannend. Mario Mandzukic erlöste tausende Kroaten in München und Millionen Fans in seinem Land und in Europa mit dem 2:1-Siegtreffer in der 109. Minute. Nach dem Schlusspfiff: Ekstase pur! Auf dem Feld in Russland, im Münchner Biergarten und auf den Straßen der Stadt. Dort ging die Party bis in die Nacht – am Sonntag geht sie weiter.