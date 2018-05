Ricki - Wie Familie so ist,... TV-Tipps am Pfingstmontag

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Vergissmeinnicht, Dramolett

Ein Anruf aus einem Krankenhaus in Neu-England hebt das Leben der New Yorker Ärztin Natalie Wayne (Henriette Richter-Röhl) aus den Angeln: Ihr Vater Daniel (Rudolf Kowalski) hatte einen Unfall und ist aus dem Krankenhaus verschwunden. Natalie reist in Daniels neue Heimat, um nach dem Rechten zu sehen. Doch dort fangen die Probleme erst an. Daniel, der eigentlich so charismatische und lebenslustige Kleinstadtarzt mit eigener Praxis, heißt seine Tochter so ganz und gar nicht willkommen.