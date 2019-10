Seit dem 18. Oktober hat das temporäre Geisterhaus „Shockers – Die Villa des Grauens“ seine Pforten geöffnet und schließt damit an seine Legende an. Die erste Version des begehbaren Spukhauses befand sich von 1998 bis 2003 im damaligen Kunstpark Ost und war damit Deutschlands erste begehbare Geisterbahn mit lebenden Darstellern. Die Idee, das legendäre Shockers wiederzueröffnen, bekam Betreiber Randy Mikels, im Zuge der Retouren Problematik. Der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Halloween Shop von Horror‐Shop.com in Landsham ist Europas größter ganzjährig geöffneter Halloween Laden. Mit seinem angeschlossenen Online Shop hat dieser wie fast jeder Online Händler immer mehr mit der Verwaltung und Verwertung von Retouren zu kämpfen. Gerade bei Saisonartikeln wie Halloween und Faschingsartikeln kommt erschwerend hinzu, dass diese nach der Saison kaum noch jemand haben will.