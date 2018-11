Reunion-Special fürs Heimkino "Game of Thrones": Darauf müssen die TV-Zuschauer verzichten

Stattdessen werde das Reunion-Special exklusiv auf einem neuen Heimkino-Set zur gesamten Serie erscheinen. Zum ersten Mal sind darin dann alle Folgen von "Game of Thrones" vereint. Die letzte Staffel läuft im April 2019 im TV an. Das Box-Set soll nach Ausstrahlung der finalen Folge auf den Markt kommen. Welche ehemaligen Stars bei der Reunion mit den Schauspielern, die noch in Staffel acht zu sehen sind, zusammenkamen, ist bisher noch unklar. Nur Sean Bean, der Ned Stark in Staffel eins spielte, hatte bereits über das Special geplaudert.