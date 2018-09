Aber alles hübsch der Reihe nach. Eine lange und harte Nacht liegt hinter Bernd A. (Name geändert), als ihn am frühen Sonntagmorgen der kleine Hunger überkommt. Er geht zum Kühlschrank seiner Wohnung in der Zehentbauernstraße, holt eine Fertigpizza aus dem Tiefkühlfach und packt sie in den Ofen. Dann geht er ins Wohnzimmer und macht es sich auf dem Sofa gemütlich. Kein Problem, in dem Apartment sind Küche und Wohnzimmer praktisch ein Raum.