Waldheim-Wirt Thomas Winkler (51) hat sein erstes Kabarett-Programm an der Litfaßsäule seines 2.400-Plätze-Biergartens plakatiert: "Viele Gäste sind dankbar, dass hier etwas passieren wird", sagt er. Den bekannten Lindenkeller in Freising hat er früher 14 Jahre lang geführt. Am Kontakt mit den Künstlern – und an ihren Auftritten – hat er viel Freude gehabt: "Das sind sehr lebendige Menschen, die oft anders denken. Das inspiriert mich", formuliert er seine Motivation für den Start der Kabarett-Bühne "Waldbühne West".