Alles begann mit einem Streit. Der Münchner und sein ein Jahr älterer Partner gerieten sich in ihrer Wohnung im Münchner Westen in die Haare. Der Pfleger war an dem Abend nicht ganz nüchtern, ein Alkoholtest ergab später 3,1 Promille. Die beiden Männer warfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf und wurden auch handgreiflich.