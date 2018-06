Neben dem Umzug gibts auch einen Geschäftsführerwechsel

Die Räumlichkeiten in der Schirmgasse 275 werden nicht lange leer stehen: Foto Petzold mietet diese an und verlagert seinen An- und Verkauf von analogen und digitalen gebrauchten Fotoartikel vom Hauptgeschäft in der Schirmgasse 281 in das Haus schräg gegenüber. Ab Oktober wird es also Foto Petzold zweimal in der Schirmgasse geben. "Der Gebrauchtmarkt boomt, wir platzen aus allen Nähten und der Laden von Stefan Zierer ist ein kleiner Juwel", sagt Karl Welzmiller vom Fotogeschäft.