München - Das ist keine Business-Lounge. Sondern so studiert man heutzutage. Beziehungsweise macht Pause vom stressigen Bibliotheks-Alltag. Die Bilder zeigen einen Teil des neu gestalteten Erdgeschosses der Staatsbibliothek an der Ludwigstraße, neudeutsch "Plaza" genannt. Nicht nur Erholung soll dort möglich sein, sondern Stabibesucher sollen dort auch in der Gruppe oder alleine arbeiten können. Dafür finden sie im "Plaza"-Bereich Gruppen- und Einzelarbeitsplätze sowie WLAN.