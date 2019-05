Der verstorbene ehemalige Formel-1-Star Niki Lauda (1949-2019) wird am heutigen Mittwoch zu Grabe getragen. Seit 8 Uhr morgens können sich seine Fans am geschlossenen Sarg ihres Idols verabschieden. Aufgebahrt ist er im Wiener Stephansdom. Am Kopfende ziert ihn ein Lorbeerkranz und ein roter Rennfahrerhelm. Hunderte stehen Schlange, um sich von dem beliebten Sport-Star, Unternehmer und Piloten zu verabschieden, der am 20. Mai im Universitätsspital Zürich gestorben ist.