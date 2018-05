Timo Gebhart von Verletzungen geplagt

Gebhart, Sechzigs 29-jähriger Spielmacher, ist nicht nur ein begnadeter Fußballer, er ist in der laufenden Saison wie seiner ganzen Karriere von Verletzungen heimgesucht. "Für ihn selbst ist es am Allerschlimmsten, dass er fehlt und in der ganzen Saison schon so lange ausgefallen ist", sagt Teamkollege Sascha Mölders der AZ über den Memminger, der einmal mehr – und wie so oft – nur zuschauen kann. Und dessen Ausfall für die Sturm-Kante "krass" ist. Gebharts Berater Matthias Imhoff erklärte der AZ nach einer MRT-Untersuchung vorige Woche, die den Ausfall seines Schützlings endgültig besiegelte: "Timo ist natürlich total down. Er hätte den Löwen so gerne geholfen, den Aufstieg zu schaffen." Die Diagnose? Achillessehnenanriss. Nächste Zwangspause statt Last-Minute-Comeback. Nun bleibt nur: bangen, hoffen, Daumen drücken. Gebhart, der verhinderte Held, unter den Zuschauern auf der Tribüne.