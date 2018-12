Rekordtransfer in der Bundesliga? Lothar Matthäus: FC Bayern muss sich um Timo Werner bemühen

"Timo würde perfekt zu Bayern München passen", schreibt Deutschlands Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei "skysport.de". Matthäus ist sich sogar sicher, dass sich die Münchner bereits mit dem 22-Jährigen befasst haben. "Der Verein muss die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, alles andere wäre sehr fahrlässig und würde bedeuten, dass sie in München ihre Hausaufgaben wieder nicht gemacht hätten", meint Matthäus weiter. (Lesen Sie auch: Hoeneß bestätigt Bayern-Interesse an Pavard)