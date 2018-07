Reiter will nach Lösungen suchen SPD: Genossenschaften nach Freiham bringen

München - Damit Wohnbau-Genossenschaften im neuen Stadtviertel Freiham zum Zug kommen, soll die Stadt die entsprechenden Grundstücke umgehend neu ausschreiben und die Bedingungen anpassen. Das fordert die Rathaus-SPD in einem Antrag. Konkret soll mehr Fläche nach dem München-Modell vergeben werden. Damit will die SPD-Stadtratsfraktion mehr günstigen Wohnraum in Freiham sichern.