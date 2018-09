Reisen gehört zu ihrem Job Lena Gercke: Diese Dinge müssen bei ihr unbedingt in den Koffer

Weil sie viel unterwegs ist, müsste Lena Gercke eigentlich ein Profi im Kofferpacken sein. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie die 30-Jährige im Interview am Rande ihres Fotoshootings für die Kampagne in München erklärt. "Ich versuche immer, platzsparend zu packen. Aber es ist dann doch so, dass ich erst einmal alles wild in den Koffer werfe. Dann gehe ich aber noch einmal über den Kleiderberg und sortiere aus. 'Das brauchst du nicht unbedingt.' Aber ich habe generell immer mehr dabei als ich tatsächlich brauche", so Gercke.