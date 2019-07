Reise nach Mustique Feiert Prinz George seinen Geburtstag in der Karibik?

Auch vergangenes Jahr machten der Herzog und die Herzogin von Cambridge mit ihren drei Kindern auf Mustique Urlaub. Prinz George feierte dort seinen fünften Geburtstag und soll auf der Insel das Schwimmen gelernt haben. Und auch in diesem Jahr dürfen ihm wohl seine Eltern und seine Schwester Charlotte (4) sowie sein Bruder Louis (1) wieder an gleicher Stelle gratulieren. Am 22. Juli steht sein sechster Geburtstag an. Dann wird es sicher auch wieder neue offizielle Fotos geben, die seine Eltern via Instagram verbreiten. Private Urlaubsschnappschüsse werden voraussichtlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die Paparazzi haben keine Chance: Mustique ist eine private Insel, mit einem Sicherheitsdienst, der dafür sorgt, dass die reiche Kundschaft nicht belästigt wird.