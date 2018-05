Reise in den Nahen Osten angekündigt Prinz William schreibt mit Israel-Reise royale Geschichte

Prinz William reist in offizieller Mission. Damit wird es der erste offizielle Staatsbesuch sein, den ein Mitglied der Königsfamilie in Israel absolviert. Vor ihm reiste nur Prinz Philip (96) schon in die Region: 1994 zu einer Yad-Vashem-Zeremonie zu Ehren seiner Mutter, Prinzessin Alice von Battenberg (1885-1969), die während des Holocaust Juden in ihrem Palast in Griechenland rettete. Und auch Prinz Charles (69) war schon dort, doch auch nicht bei einem offiziellen Staatsbesuch: Der britische Thronfolger nahm 2016 an der Beerdigung von Präsident Shimon Peres (1923-2016) teil.