Kovac war als Aktiver schon Spielertrainer

Wen Sie aus seiner Zeit bei Bayer noch gut kennen, ist Niko Kovac. Wie haben Sie ihn als Spieler erlebt?

Da erzähl’ ich Ihnen mal was.

Nur zu.

Ich habe 1996 ja beide Brüder geholt, den Robert aus Nürnberg und den Niko aus Berlin. Man muss wissen: Der Niko hatte mit der Hertha am letzten Spieltag gerade so noch den Klassenerhalt geschafft, mit einem 0:0 in Wattenscheid. Wohlgemerkt in der Zweiten Liga, sonst wären die runter in die damalige Regionalliga. Bei uns hat mich der Niko vom ersten Tag überzeugt. Was der für klare Ansagen gemacht hat. Wie er ein Spiel lesen konnte. Was er für ein unwahrscheinliches Auge hatte. Er war bei uns im Mittelfeld sofort der Wortführer.

Hat sich als Neuling also gleich mal Respekt verschafft?

Und wie, das aber völlig berechtigt, auch gegenüber alten Hasen wie dem Lehnhoff oder dem Heintze. Du hättest damals schon annehmen können, dass er der Chef bei uns ist. Hab’ ich dem Daum auch gesagt, sag’ ich: Christoph, der Niko ist so was wie ein Spielertrainer.

Sie ahnten also bereits seine Karriere als Trainer voraus?

Das war nicht zu übersehen. Auch so, wie er die Spiele besprochen und analysiert hat. Das hat der mit der Muttermilch eingesogen. Und was er schon in Frankfurt geleistet hat, à la bonne heure!

Passt er zu den Bayern? Denken Sie, er hat auch in München Erfolg?

Klar. Er ist ein Fachmann, lässt sich nicht verbiegen. Er ist überzeugt von sich, selbstbewusst, hat keine Scheu vor großen Namen, geht die Dinge klar, offen und ehrlich an. Dafür wirst du im Fußball zwar nicht immer belohnt, in diesem Fall hoffe ich aber schon. Ich wünsche ihm alles Beste bei den Bayern.

Vermissen Sie eigentlich das Tagesgeschäft? Sie sagten einmal, in Ihrer Zeit als Manager hätten sie 17 Stunden täglich im roten Bereich gearbeitet. Können Sie auch ruhiger?

Ja, ich genieße mein Leben und brauche das alles nicht mehr. Ich bin mit großer Begeisterung Experte bei Sky, das ist Job und Hobby zugleich. Ich werde jetzt bald 70, im Rückblick muss ich sagen, so wie alles war, das hat sich schon alles gelohnt. Bin halt immer noch ein Fußballbekloppter.