Rein in die Sandalen! Schöne Füße! Das beste Accessoire für den Sommer

Ran an die Nägel

Mit einem Nagelknipser werden die Zehennägel auf die richtige Länge gekürzt. Der Nagel sollte mit dem Ende des Zehs abschließen. Glas- oder Sandblattfeilen eignen sich am besten, um die Nägel zu formen. Sie sind besonders schonend und verhindern das Splittern der Nagelränder. Wichtig: Die Ecken nie zu sehr abrunden - sonst drohen die Nägel einzuwachsen. Im letzten Schritt die weiche Nagelhaut mit einem Rosenholzstäbchen zurückschieben.

Der Feinschliff

Mit dem Lack folgt schließlich das perfekte Finish. Ob in Knallfarben oder dezenten Nude-Tönen: Mit einem glänzenden Lack werden die Füße zum Hingucker. Um das Nagelbett zu pflegen, empfiehlt es sich zunächst etwas Nagelöl einzumassieren. Sobald das Öl eingezogen ist, folgt der Unterlack. Der schützt den Nagel, beugt Verfärbungen vor und gleicht Rillen aus, sodass das Ergebnis ebenmäßiger wird. Dann zwei Schichten Farblack auftragen und zum Schluss einen Überlack zum Versiegeln verwenden.

Cremen, cremen, cremen!

Zum Schluss der Pediküre werden die Füße gründlich eingecremt. Am besten eine feuchtigkeitsspendende Creme in die Füße einmassieren. Harnstoff, Lipide und Aloe vera liefern der Haut Feuchtigkeit. Aloe vera heilt zusätzlich. Auch Pflanzenextrakte aus Lavendel, Rosmarin und Bergkiefer kommen in Feuchtigkeitscremes zum Einsatz. Wer Intensiv-Pflege benötigt, kann die Fußpflege auch abends auftragen und Baumwollsöcken darüber tragen. So kann die Creme optimal einziehen und die Füße werden streichelzart.