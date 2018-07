Normalerweise schreibe man Kunden erst einmal an, wenn auffällt, dass sie die Räder nicht - wie in den Geschäftsbedigungen vorgeschrieben - an öffentlich zugänglichen Orten abstellen.

Die zweite Möglichkeit, warum Räder in der App, aber nicht auf der Straße zu finden sind: Manchmal hakt es mit der Ortung. Das soll künftig aber besser werden. Denn bis Ende des Jahres will die MVG 2.000 zusätzliche Räder auf Münchens Straßen bringen - und die haben einen neuen Bordcomputer mit einer besseren Ortung.

Mit dem MVG-Rad bis in den Landkreis

Ein freies MVG-Radl zu finden, dürfte künftig also einfacher werden. Bislang ist die Radflotte der MVG 1.200-Räder-stark. Mit den zusätzlichen, neuen Rädern, wächst sie auf 3.200. Außerdem kommen zu den 121 festen Abgabestationen in den nächsten Wochen vier weitere dazu, darunter eine am Hauptbahnhof Nord.

Und es gibt noch eine Neuerung: Ab Herbst wird man mit dem MVG-Rad noch weiter fahren können. Bislang dürfen die Fahrräder nur innerhalb des Stadtgebiets abgestellt werden. Künftig soll es auch möglich sein, in den Landkreis hinauszufahren. Dort soll man die Radl allerdings (zumindest überwiegend) nur an festen Stationen abgeben können. Im Stadtgebiet kann man das Rad weiterhin auch am Straßenrand abstellen.

Anders als Obike, scheint der Radlservice bei der MVG also recht gut zu funktionieren. Immerhin gibt es inzwischen 108.000 registrierte Kunden - und auch weniger Vandalismus. "Seit wir im Herbst 2015 gestartet sind, sind uns nur 17 Räder abhanden gekommen", sagt Korte.

AZ-Kommentar zum Thema: Angebot ausbauen!

Nach MVG und Obike: Die nächste Radl-Welle

Während die Münchner sich fragen, wann denn endlich die Obikes von den Straßen, Wegen, Bäumen verschwinden, schickt ein neuer Anbieter seine Radl auf die Straßen.

Die orangenen Radl von "Donkey Republic" kommen ursprünglich aus Kopenhagen und sind in immer mehr europäischen Städten wie Amsterdam, Barcelona, Wien und Berlin zu sehen. Und jetzt auch in München.

Wer auf donkey.bike/de im Internet die München-Karte anschaut, sieht, dass – zumindest in den Innenstadt-Vierteln – schon oft ein Rad gleich eine Straße weiter bereitsteht. Der Preis liegt – zum Beispiel – bei 7 Euro für 2 Stunden – oder bei 1,75 Euro für eine halbe Stunde.