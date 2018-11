Regisseur hat geheiratet Quentin Tarantino und Daniella Pick: Der Hochzeitstanz war...

So lief die Feier

In dem Clip wird gezeigt, wie die beiden für die anwesenden Reporter posieren und sich küssen. Auch Eindrücke von der Feier sind zu sehen. Für ihren ersten gemeinsamen Tanz als Eheleute entschieden sich Tarantino und Pick für das Lied "And I Love You So" von Don McLean (73). In dem kurzen Video tanzen die beiden eng umschlungen, glücklich flüstern sie sich einige Sätze zu. Zu den Klängen von Barry Whites (1944 - 2003) "You're the First, the Last, My Everything" wurden sie zudem von der Hochzeitsgesellschaft auf Stühlen getragen, denn es habe sich um eine "semi-traditionelle", jüdische Feier gehandelt, heißt es.