Regensburger Messerstecher 13 Jahre Haft für Totschlag an Ex-Freundin

Der 32-Jährige hat im Januar dem Urteil zufolge seine ehemalige Freundin in deren Wohnung in Regensburg besucht und ihr im Badezimmer zunächst mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt. Als sie aus dem Raum zu flüchten versuchte, stach er mit einem Küchenmesser mehrfach auf sie ein. Dabei erlitt sie unter anderem einen Herzdurchstich. Die Polizei nahm den Deutschen noch am Tatort fest.