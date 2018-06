Der Juni ist in der LGBT-Community der "Pride-Month", also der Monat in dem fast überall mit Paraden der Christopher-Street-Day gefeiert wird. In diesem Zeitraum wird an die Stonewall-Aufstände in New York im Juni 1969 erinnert. Damals wehrten sich zahlreiche Homosexuelle und Transgender gegen die diskriminierende Behandlung durch die Polizei.