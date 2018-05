München - Absolut widerlicher Vorfall in Kirchheim: Dort hat ein 69-jähriger Busfahrer ein sechs Jahre altes Mädchen mehrmals an den Oberschenkel und im Genitalbereich begrapscht. Das Mädchen fuhr seit September 2017 in einem kleinen Privatbus mit, der sie von ihrem Zuhause direkt zur Vorschule brachte.