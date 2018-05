So stieg der operative Gewinn bis Ende März im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 17,1 Prozent auf 746 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben dem Dax-Konzern 542 Millionen Euro - 17,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2018, berichtete Adidas-Chef Kasper Rorsted am Donnerstag in einer Telekonferenz. "Die Ergebnisse entsprechen ganz unseren Erwartungen", stellte er zufrieden fest.