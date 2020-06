Rede gegen Rassismus "John Boyega, du bist unser Held"

"John Boyega, du bist unser Held"

Boyega soll auf der Demo Medienberichten zufolge zudem gesagt haben: "Schaut, ich weiß nicht, ob ich nach dem noch eine Karriere haben werde, aber das ist egal." Und er fügte hinzu: "Heute geht es um unschuldige Menschen, die sich in der Mitte ihres Lebens befanden. Wir wissen nicht, was George Floyd hätte erreichen können, wir wissen nicht, was Sandra Bland hätte erreichen können." Aber heute werde sichergestellt, so Boyega, dass sich die Jugend eine derartige Frage nie stellen müsse.