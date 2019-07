"Red Summer Night" Sommerparty in München: Überall verliebte Promis

Sky-Moderator Gregor Teicher und seine Stephanie haben am 22. Juni "ja" gesagt und präsentieren sich auf der "Bunte"-Party strahlend und mit Ring am Finger: "Wir sind erst vor drei Tagen aus den Flitterwochen aus Mauritius zurückgekommen", erzählt er. Hat sich etwas verändert seit der Hochzeit? "Es fühlt sich durchaus anders an, einfach wunderschön", schwärmen die beiden.