Red-Carpet-Debüt für ihren Pixie-Cut Emilia Clarke: Ihre neue Frisur bringt sie zum Strahlen

Ende September hat "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (31) ihren Fans bereits auf Instagram ihre neue Frisur präsentiert: einen frechen Pixie-Cut. Am Donnerstagabend debütierte die britische Schauspielerin in Los Angeles ihren neuen Look auf dem roten Teppich. Sie strahlte förmlich in die Kameras bei der Premiere des HBO-Films "My Dinner with Hervé", in dem ihr "GoT"-Co-Star Peter Dinklage (49) mitspielt. Mit ihrer neuen Frisur und ihrem sexy Outfit zog sie alle Blicke auf sich.