Rechtsstreit in Passau Landtags-Einzug gefährdet? FDP dementiert

FDP dementiert: Wahlkreisliste nicht in Gefahr

Dem wiederspricht die FDP in einer Stellungnahme am Donnerstagvormittag: Die Partei sieht den Einzug in den Landtag nicht als gefährdet an, da sich die Klage nicht auf die Wahlkreisliste, sondern lediglich die Stimmkreiskandidatur beziehe. Sollte es zu einem Stimmverlust im strittigen Kreis Passau-West kommen, wäre der Landtagseinzug nicht gefärdet.