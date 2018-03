Keine Maulkorbpflicht: Das sagt das KVR

Böhle verweist in seiner Stellungnahme auf die Hundeverordnung, die der Stadtrat zuletzt 2013 überarbeitet hat. Seitdem müssen alle Hunde mit einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern und mehr innerhalb des Altstadtrings, auf öffentlichen Märkten, bei Veranstaltungen und in der Nähe von Spielplätzen an der Leine geführt werden. Die Leine darf dabei maximal zwei Meter lang sein. Bei Kampfhunden, die nicht durch einen Wesenstest nachgewiesen haben, dass sie ungefährlich sind, gilt zudem ganz allgemein eine Leinenpflicht.

Böhle sieht keinen Grund und auch keine Möglichkeit, an dieser Münchner Linie etwas zu ändern. Auch der berühmte weiße Hund aus Sendling wird in Zukunft also wohl ohne Maulkorb durchs Viertel laufen dürfen.