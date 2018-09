Rechte an "Thorgal" erworben Henckel von Donnersmarck: Kommt nach "Werk ohne Autor" eine Serie?

Der Oscar-Gewinner Florian Henckel von Donnersmarck (45, "The Tourist") ist derzeit wieder in aller Munde. Mit seinem Film "Werk ohne Autor" ist er aktuell nicht nur bei den Filmfestspielen von Venedig vertreten, der Film wurde auch als deutscher Anwärter auf eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester ausländischer Film" ausgewählt. Und auch für die Zeit danach dürfte dem Filmemacher nicht langweilig werden. Der US-Seite "Variety" soll Henckel von Donnersmarck verraten haben, eine Serienumsetzung des belgischen Comics "Thorgal" zu planen.