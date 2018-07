Heiße Promi-Kandidatin "Promi Big Brother": Gerüchte um Sophia Wollersheim

TV-Erfahrung würde Sophia Vegas reichlich mitbringen. 2011 war sie in der Dokusoap "Die Wollersheims - Eine schrecklich schräge Familie" zu sehen. 2013 nahm sie an der Reality-Show "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika" teil. Und auch im Dschungelcamp zeigte sich die 30-Jährige unter anderem schon. 2016 nahm sie an der 10. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und belegte dabei den zweiten Platz. Zuletzt hielt sich das Model offenbar vor allem in den USA auf. Die sechste Staffel "Promi Big Brother" zeigt Sat.1 ab dem 17. August.