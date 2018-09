Reality-Star packt in Podcast aus Kris Jenner möchte nicht mehr heiraten

"Wissen Sie, man sagt niemals nie..."

Zwar möchte Jenner die Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen, es klingt aber so, als ob sich die 62-Jährige tatsächlich Gedanken darüber gemacht habe - und zu dem Entschluss gekommen sei, dass sie nicht noch einmal "Ja" sagen möchte. "Wissen Sie, man sagt niemals nie", erzählte Jenner in dem Podcast. "Aber ich sage häufig, dass ich einfach glaube, dass es [Anm. d. Red.: heiraten] etwas ist, was basierend auf meiner Vergangenheit nichts ist, das ich wieder tun muss."