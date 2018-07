Reality-Show für den Fußballstar Cristiano Ronaldo bekommt eigene Facebook-Serie

Auf dem Videoportal laufen bereits zwei weitere Sportformate. "Ball in the Family" über den Kalifornier LaVar Ball, Vater der jungen Basketball-Brüder Lonzo, LiAngelo und LaMelo Ball sowie "Tom vs. Time", ein Format über den American-Football-Spieler Tom Brady. Mit Cristiano Ronaldo hätte Facebook Watch einen wahren Superstar mit an Bord. Der 33-jährige Portugiese wurde bereits mehrfach als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.