Real schlägt Liverpool im Finale Champions League: 13 - Eine königliche Glückszahl

Matchwinner gab es viele bei dieser so königlichen Geschichte, in der sich Real Madrid durch den 3:1-Sieg im Champions-League-Finale in Kiew über den FC Liverpool von Jürgen Klopp den dritten Königsklassen-Titel in Serie holte. Den 13. in der Vereinsgeschichte. 13 – eine königliche Glückszahl. "Wir haben Geschichte geschrieben", sagte Reals Sergio Ramos.