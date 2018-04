Deshalb halten sich auch hartnäckig die Gerüchte, wonach Real Lewandowski im Sommer gerne in die spanische Hauptstadt holen würde. Dort hat man nicht vergessen, wie Lewandowski, damals noch im Trikot von Borussia Dortmund, die Königlichen 2013 mit seinem Viererpack im Halbfinal-Hinspiel fast im Alleingang aus dem Wettbewerb schoss. Lewandowski, wiederholt Rummenigge dieser Tage Mantra-artig, stehe nicht zum Verkauf.

Tatsache aber ist auch: In zwölf Spielen ab dem Viertelfinale der Champions League, wenn die echten Schwergewichte warten, hat Lewandowski für die Bayern nur fünfmal getroffen. In acht EM-Spielen für Polen brachte es der Rekordtorjäger nur auf zwei Tore. Am Dienstag aber, ist sich Wagner sicher, geht was. Reals Abwehr sei im Hinspiel "bei jeder Flanke oder jedem langen Ball am Schwimmen" gewesen.

Eigentlich beste Voraussetzungen für einen kopfballstarken Stürmer wie Lewandowski.

