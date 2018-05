Sammer: FC Bayern schafft den Sprung ins Finale

"Ich lege mich fest, dass der FC Bayern den Sprung ins Finale schaffen wird. Körperliche Verfassung, taktische Elemente und der psychologische Faktor. In diesen Punkten spricht, wenn auch nur um Nuancen, alles für den FC Bayern. Und sollte man die Chancen vorne effektiver nutzen als im Hinspiel, hinten auch mit ein bisschen Glück zu Null spielen oder nur ein Gegentor bekommen, dann ist es möglich", so Sammer. Und weiter: "Real ist nicht in Über-Form. Bayern wird auch in Madrid Torchancen erhalten. Die Löcher in der Real-Defensive waren und werden groß sein."