Reaktionen auf Kongresswahlen Demokraten erobern Repräsentantenhaus: So feiern die Stars

Schauspielerin Olivia Wilde (34) hatte ihre Mutter im Wahlkampf unterstützt. Die Journalistin und Filmemacherin Leslie Cockburn wollte als Demokratin den Republikanern einen Sitz im Repräsentantenhaus abjagen. Doch sie konnte mit ihrer Tochter keine Siegesfeier abhalten. Gegenkandidat Denver Riggleman gewann in ihrem Wahlkreis. Auf Instagram zeigte sich Olivia Wilde wild entschlossen, weiterzukämpfen. Zu einem Foto ihrer Mutter am Wahlabend schrieb sie: "Wir haben vielleicht diesen Kampf verloren, aber es hat uns nur entschlossener gemacht. Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und an die Arbeit zu gehen. Heute Nacht haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, und wir müssen die blaue Welle am Laufen halten! Ich danke allen, die an dieser Kampagne mitgearbeitet haben. Ihr habt mir meinen Glauben an dieses Land wiedergegeben."