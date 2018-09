Reaktion der Fans noch ungewiss Gündogan spielt in Deutschland: Rückkehr mit Schrecken?

Am Donnerstag steht im ersten Spiel nach dem WM-Fiasko von Russland nicht nur das DFB-Team im Blickpunkt. Sondern auch Gündogan, der vor knapp drei Monaten beim bislang letzten Heimspiel einer deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien (2:1) von den eigenen Fans bei jedem Ballkontakt noch gnadenlos ausgepfiffen wurde. Wie reagieren jetzt also die Zuschauer bei der Partie gegen Frankreich in der Münchner Allianz Arena, egal ob Gündogan nun in der Startelf steht oder nicht? Gibt es Pfiffe bei der Mannschaftsvorstellung, beim Verlesen seines Namens? Vielleicht bei seiner Einwechslung?