Ihren Post garnierte Pompeo mit einem Emoji, welches ein gebrochenes Herz symbolisiert. Chambers war wie Pompeo seit der ersten Staffel Teil des Casts. Seine letzte Folge wurde bereits am 14. November 2019 ausgestrahlt. In einer Mitteilung sprach der Schauspieler davon, dass es keinen guten Zeitpunkt für seinen Ausstieg geben würde. Er erklärte seine Entscheidung mit seinem 50. Geburtstag in diesem Jahr, seiner Frau und seinen "fünf wunderbaren Kindern".