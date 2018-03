Reaktion auf Stormy Daniels' Interview Die Bitte von Melania Trumps Sprecherin: Lasst Barron aus dem Spiel!

Am Sonntagabend wurde im US-Fernsehen ein ausführliches Interview mit Stormy Daniels über ihre angebliche, auf das Jahr 2006 datierte Affäre mit dem US-Präsidenten gezeigt. Trump war zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bereits wieder im Weißen Haus in Washington, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Allerdings ohne Ehefrau Melania. Die First Lady ist mit Sohn Barron in Florida geblieben, nachdem die Familie am Freitag gemeinsam dorthin gereist war.