Die Münchner müssen derzeit den Ausfall einiger Leistungsträger kompensieren, Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen und Neuzugang Trevor Parkes fehlen lange verletzt. Ohne das Trio leistete sich der Meister in den vergangenen Tagen klare Niederlagen in der DEL bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven (2:6) und in der Champions Hockey League bei den Malmö Redhawks (1:6). Positiv stach allerdings das 5:4 nach Verlängerung gegen Düsseldorf am vergangenen Sonntag heraus.